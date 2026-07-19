L'Accademia delle Belle Arti ha annunciato l'intenzione di inviare una diffida a causa di usi impropri della statua di Michelangelo, nota come «David», che si sono verificati in vari contesti come eventi sportivi, pubblicità e prodotti di consumo. Tra le situazioni segnalate ci sono anche impieghi in ambiti non artistici, tra cui pubblicità di pasta, gelato e altri settori commerciali. La direttrice della galleria ha espresso fermezza sulla tutela dell’opera e sulla necessità di fermare queste pratiche.

E Vannacci, e i guerrafondai produttori di armi, e i cinesi, e la ditta di spurghi. E basta! Andreina Contessa, direttrice della Galleria dell’Accademia, stavolta non se ne era nemmeno accorta che il buon David di Michelangelo era ancora una volta stato «usato» per nobilitare con la sua bellezza volitiva e austera gli affari di un ulteriore utilizzatore abusivo della sua immagine. «Ma — ci ha detto dall’estero quando le abbiamo mostrato la foto — interverrò immediatamente per diffidare la ditta dall’uso improprio e mai autorizzato da me della statua». Il fatto è che è un refrain che torna a intervalli regolari. L’amministrazione blocca la pubblicità non autorizzata e poco dopo qualcuno ci riprova: questa volta siamo in via de’ Neri, in pieno centro a Firenze. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Sulla vela, sul bus, sulla pasta e ora anche col gelato: tutti gli usi impropri del «David» di Michelangelo. L’Accademia: pronti a una diffida

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