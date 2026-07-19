Un testimone ha dichiarato che le vittime sono state uccise perché sapevano qualcosa, rafforzando la pista dell’agguato nella strage di Castel Maggiore. La vicenda, legata alla vicenda della Uno Bianca, continua a suscitare nuovi interrogativi con l’arrivo di altri testimoni. La dinamica dell’episodio e le motivazioni dell’azione restano al centro delle indagini, che proseguono senza ulteriori dettagli ufficiali.

Gabrielli Sembrano infiniti i misteri dietro la vicenda della Uno Bianca. Prova ne sia il fatto che continuano a farsi avanti nuovi testimoni. Tra questi, una persona che dopo 38 anni dall’eccidio di Castel Maggiore, con coraggio e fatica, sta aiutando gli inquirenti a ricostruire cosa accadde veramente quella sera, quando morirono Cataldo Stasi e Umberto Erriu, carabinieri di 22 e 24 anni. Una persona che ora, con le sue dichiarazioni, può riscrivere quella storia: quanto afferma va nella direzione dell’ agguato premeditato. "Sono stati uccisi perché erano venuti a sapere qualcosa che non dovevano sapere". Avvalorando così la tesi da sempre portata avanti dai familiari delle giovani vittime, che non si sono mai rassegnati a una verità piena di buchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di Castel Maggiore. Un testimone chiave rafforza la pista dell’agguato: "Uccisi perché sapevano"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La strage dei braccianti uccisi e bruciati nel minivan: l’agguato alla pompa di benzina, la pista del racket dei caporaliAlle 13, un minivan è stato trovato in fiamme sotto la pensilina di un distributore di benzina sulla statale 106 Jonica, in territorio di Amendolara.

Uno Bianca, la nuova pista: il covo dei Servizi in via Lame. E spunta un testimone chiaveUn testimone chiave ha indicato un covo dei Servizi in via Lame come possibile base operativa della banda Uno Bianca.

Temi più discussi: Strage di Castel Maggiore. Un testimone chiave rafforza la pista dell’agguato: Uccisi perché sapevano; Strage di Castel D'Azzano: 'Piffari era preoccupato', indaga la Procura; Vedono un selfie e vogliono sposarsi qui. Boom di nozze sulle Dolomiti, l'Alto Adige corre ai ripari: dai matrimoni vietati agli stranieri al paese che fa pagare il doppio ai turisti; Eventi segnalati dai Comuni.

Quella strage razzista spiegata a mia nipote bologneseBOLOGNA – Michela Suglia, cronista dell’Ansa cresciuta nella redazione di Bologna e ora a Roma, ha realizzato il podcast Qui non siamo razzisti - La strage di Castel Volturno raccontata a mia nipote ... bologna.repubblica.it

La strage di Castel Volturno vista da un'adolescente, un podcast la raccontaUna ragazzina di 17 anni incrocia il paese di Castel Volturno grazie alla zia, giornalista, che le racconta dei sei africani uccisi in una sartoria lungo la statale Domitiana, in Campania, il 18 ... ansa.it