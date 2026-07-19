L’FK Sarajevo è l’unica squadra già affrontata dall’Atalanta nel primo turno preliminare della Conference League. La squadra bosniaca ha partecipato a questa competizione, ma non ci sono indicazioni di incontri futuri tra i due club. Non è stato annunciato un eventuale nuovo incrocio o sfida tra i due, né ci sono conferme di incontri programmati in questa fase preliminare.

U na soltanto è la squadra già incontrata nella storia dall’Atalanta tra quelle presenti nel primo turno preliminare di questa Conference League. All’FK Sarajevo, nell’estate 2018, i nerazzurri ne diedero 8 al ritorno dei preliminari di Europa League, scacciando i dubbi di un 2-2 frustrante della gara di andata con la vittoria più larga di sempre per i bergamaschi. Da quel 2 agosto, una delle poche cose rimaste intatte della squadra bosniaca è il catino dell’Olimpijski Stadion Asim Ferhatovic Hase, bollente 365 giorni all’anno, in qualsiasi contesto e con qualsiasi condizione atmosferica. Sono cambiati l’allenatore, sono cambiati tutti i... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Storie di Conference/5 L’FK Sarajevo e il possibile (ma improbabile) nuovo incrocio con quel che resta del talento di Ljajic

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Storie di Conference/3 L’Atalanta, il Braga e quel possibile «derby» col futuro Re di SveziaL’Atalanta ha affrontato il Braga in due occasioni ufficiali, entrambe in Europa League, con una vittoria e un pareggio.

Storie di Conference/4 La piccola impresa del Koper (fu Capodistria), che ora sogna in grande (con un certo Josip)Koper, città storica sulla costa adriatica, ha una lunga storia di cambi di nome, passando da Capodistria a varie denominazioni nel corso dei secoli.

Argomenti più discussi: Storie di Conference/5 L’FK Sarajevo e il possibile (ma improbabile) nuovo incrocio con quel che resta del talento di Ljajic; Conference League, a Thomas Bonifazi è bastato un minuto per entrare nella storia; FC Santa Coloma vs SK Rapid | UEFA Conference League 2026/27; L’eco invisibile che racconta la storia cosmica.

#ilpresidio - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Libri simili a Endurance: Shackleton's Incredible Voyage di Alfred Lansing. reddit