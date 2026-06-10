Busta paga per gli statali arriva l’aumento di 162 euro al mese | da quando e per chi
Gli statali riceveranno un aumento medio di circa 162 euro al mese. Il nuovo contratto sarà firmato prima della fine del precedente, una situazione rara per il settore. La somma si applica ai salari di molti lavoratori pubblici, senza specificare le categorie coinvolte. La firma anticipata del rinnovo contrattuale rappresenta un'eccezione rispetto alle consuete tempistiche di rinnovo.
Un aumento medio di circa 162 euro al mese. Una busta paga più pesante e, con una novità quasi assoluta, un rinnovo contrattuale che viene firmato ancor prima della scadenza del precedente accordo. L’Aran e i sindacati hanno trovato l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti statali delle funzioni centrali. L’accordo vale per il triennio 2025-2027 e, come detto, rappresenta una prima volta per un contratto rinnovato nel suo complesso prima della scadenza di quello attuale. Per alcuni dipendenti statali, quindi, scatterà a gennaio un aumento medio di oltre 160 euro su tredici mensilità: a essere coinvolti sono circa 205mila dipendenti tra ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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