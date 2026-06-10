Un aumento medio di circa 162 euro al mese. Una busta paga più pesante e, con una novità quasi assoluta, un rinnovo contrattuale che viene firmato ancor prima della scadenza del precedente accordo. L’Aran e i sindacati hanno trovato l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti statali delle funzioni centrali. L’accordo vale per il triennio 2025-2027 e, come detto, rappresenta una prima volta per un contratto rinnovato nel suo complesso prima della scadenza di quello attuale. Per alcuni dipendenti statali, quindi, scatterà a gennaio un aumento medio di oltre 160 euro su tredici mensilità: a essere coinvolti sono circa 205mila dipendenti tra ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Busta paga, per gli statali arriva l’aumento di 162 euro al mese: da quando e per chi

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Aumenti in busta paga 2026: paghi solo il 5% di tasse

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