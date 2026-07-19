Stefano ti voglio bene Martina Miliddi e l’arrivederci ad Affari tuoi

Da dilei.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’ultima puntata di stagione di  Affari tuoi  non ha risparmiato il pubblico da lacrime e commozione: sebbene l’appuntamento abbia regalato come sempre momenti di leggerezza e divertimento, a conclusione della puntata non sono mancati attimi emozionanti. In primis quelli che hanno coinvolto Stefano De Martino, che non ha nascosto la voce rotta e gli occhi lucidi a conclusione della puntata. E anche per Martina Miliddi, la ballerina del gioco dei pacchi, è stato un saluto commovente: su Instagram ha voluto ringraziare tutto lo staff, dedicando parole piene d’affetto e stima al conduttore. Martina Miliddi, l’arrivederci ad  Affari tuoi  su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

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