Stefano ti voglio bene Martina Miliddi e l’arrivederci ad Affari tuoi

L’ultima puntata di stagione di Affari tuoi non ha risparmiato il pubblico da lacrime e commozione: sebbene l’appuntamento abbia regalato come sempre momenti di leggerezza e divertimento, a conclusione della puntata non sono mancati attimi emozionanti. In primis quelli che hanno coinvolto Stefano De Martino, che non ha nascosto la voce rotta e gli occhi lucidi a conclusione della puntata. E anche per Martina Miliddi, la ballerina del gioco dei pacchi, è stato un saluto commovente: su Instagram ha voluto ringraziare tutto lo staff, dedicando parole piene d’affetto e stima al conduttore. Martina Miliddi, l’arrivederci ad Affari tuoi su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

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