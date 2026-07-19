Stefano ti voglio bene Martina Miliddi e l’arrivederci ad Affari tuoi
L’ultima puntata di stagione di Affari tuoi non ha risparmiato il pubblico da lacrime e commozione: sebbene l’appuntamento abbia regalato come sempre momenti di leggerezza e divertimento, a conclusione della puntata non sono mancati attimi emozionanti. In primis quelli che hanno coinvolto Stefano De Martino, che non ha nascosto la voce rotta e gli occhi lucidi a conclusione della puntata. E anche per Martina Miliddi, la ballerina del gioco dei pacchi, è stato un saluto commovente: su Instagram ha voluto ringraziare tutto lo staff, dedicando parole piene d’affetto e stima al conduttore. Martina Miliddi, l’arrivederci ad Affari tuoi su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it
Notizie e thread social correlati
Martina Miliddi e l’arrivederci ad Affari tuoi: “Stefano ti voglio bene”Nell’ultima puntata della stagione di “Affari tuoi” si sono verificati momenti di forte emozione.
Affari tuoi, bufera su Martina Miliddi: cosa è successo dopo il balletto ad Affari tuoiRecentemente, il programma televisivo Affari Tuoi ha fatto notizia per un episodio che ha coinvolto una ballerina nota al pubblico.
Temi più discussi: Martina Miliddi e l’arrivederci ad Affari tuoi: Stefano ti voglio bene; Il piano della Rai per tenere De Martino ad Affari Tuoi e fargli preparare Sanremo; Affari Tuoi, lo spogliarello di Stefano De Martino per l’ultima puntata. Poi le lacrime; Martina Miliddi e l’arrivederci ad Affari tuoi | Stefano ti voglio bene.
Grazie a tutti ma grazie soprattutto a te Martina Miliddi emozionata abbraccia e ringrazia Stefano de Martino, che l'ha fortemente voluta, nell'ultima puntata di Affari Tuoi dopo un divertentissimo passo a tre sulle note di Esibizionista di Annalisa, una delle colo facebook
Martina Miliddi e l’arrivederci ad Affari tuoi: Stefano ti voglio beneLa ballerina ha voluto ringraziare pubblicamente tutto lo staff di Affari tuoi al termine dell’ultima puntata della stagione del game show ... dilei.it
Martina Miliddi: Stefano De Martino è speciale, ci vogliamo bene| Quando mi ha chiamata per Affari Tuoi…Martina Miliddi, in un'intervista a Oggi, parla del rapporto con Stefano De Martino e svela com'è nata la loro collaborazione ad Affari Tuoi: il retroscena Martina Miliddi, il rapporto con Stefano De ... ilsussidiario.net