Nell’ultima puntata della stagione di “Affari tuoi” si sono verificati momenti di forte emozione. Dopo aver trasmesso momenti di leggerezza e divertimento, la puntata si è conclusa con un saluto commosso tra alcuni partecipanti. In particolare, una concorrente ha detto addio al pubblico con un messaggio affettuoso, riferendosi a una persona conosciuta durante il programma. La puntata si è chiusa con lacrime e applausi, segnando la fine della stagione.

L’ultima puntata di stagione di Affari tuoi non ha risparmiato il pubblico da lacrime e commozione: sebbene l’appuntamento abbia regalato come sempre momenti di leggerezza e divertimento, a conclusione della puntata non sono mancati attimi emozionanti. In primis quelli che hanno coinvolto Stefano De Martino, che non ha nascosto la voce rotta e gli occhi lucidi a conclusione della puntata. E anche per Martina Miliddi, la ballerina del gioco dei pacchi, è stato un saluto commovente: su Instagram ha voluto ringraziare tutto lo staff, dedicando parole piene d’affetto e stima al conduttore. Martina Miliddi, l’arrivederci ad Affari tuoi su Instagram. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Martina Miliddi e l’arrivederci ad Affari tuoi: “Stefano ti voglio bene”

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Martina Miliddi al posto di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi: chi è la ballerina

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