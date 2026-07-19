Stefano Mazzoli ha vinto il Corales Puntacana Championship, torneo di golf disputato sui campi di Puntacana, nella Repubblica Dominicana. La competizione si è svolta nello stesso weekend del The Open Championship, l’ultimo Major stagionale. Con questa vittoria, Mazzoli si è assicurato la partecipazione a un torneo Major futuro.

Stefano Mazzoli ha vinto il Corales Puntacana Championship, torneo di golf che si è disputato sui campi di Puntacana (Repubblica Dominicana) nello stesso weekend riservato al The Open Championship, l’ultimo Major della stagione. Il giocatore italiano si è imposto con il totale di 268 colpi (67, 69, 66, 66: totale di 20 sotto al par), riuscendo a superare Gordon Sargent e Todd Clements (secondi con -19) grazie a uno splendido birdie all’ultima buca. Il 29enne ha fatto festa in un evento che vale sia per il DP World Tour che per il PGA Tour, meritandosi il succulento montepremi da 720.000 dollari e riuscendo anche a guadagnare il diritto di partecipazione al PGA Championship 2027: il golfista lombardo avrà così la possibilità di cimentarsi in uno Major, uno dei quattro eventi più importanti della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Stefano Mazzoli vince il Corales Puntacana Championship! Sigillo prestigioso: si qualifica per un Major!

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