startup abbatte gli sprechi centomila prodotti donati

Helpiness, piattaforma digitale, ha donato 100.000 prodotti a organizzazioni benefiche. La startup, nata da un giovane di Città di Castello, si occupa di ridurre gli sprechi aziendali attraverso donazioni di merce invenduta. La piattaforma collega imprese e enti benefici, facilitando il trasferimento di beni inutilizzati. La donazione riguarda prodotti alimentari, cosmetici e articoli di vario genere destinati a fini sociali. Nessuna informazione su ulteriori dettagli o numeri di altre donazioni.

C’è anche l’intuizione e il talento di un giovane di Città di Castello dietro il successo di Helpiness, la piattaforma digitale che sta rivoluzionando il mondo della solidarietà aziendale. Matteo Romanetti, ventiquattrenne tifernate, ha dato vita a questo ambizioso progetto insieme al coetaneo Luca Bonauguri di Sansepolcro, unendo le forze dopo un percorso accademico parallelo in Economia e Management all’Università di Bologna, perfezionato poi alla Bocconi e al Politecnico di Milano. L’idea, nata e sviluppata all’interno dell’innovativo programma "B41-Bocconi for Innovation", ha trovato una solida base operativa nella città pierfrancescana. Helpiness si propone come un canale strategico di collegamento tra il mondo delle imprese e il terzo settore, offrendo una seconda vita a merci che altrimenti sarebbero destinate a diventare rifiuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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