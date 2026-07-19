Stankovic come Calhanoglu | Chivu studia la posizione in campo del serbo Possibile ruolo da vice del turco

Chivu sta analizzando la posizione in campo di Stankovic, considerato un possibile sostituto di Calhanoglu. L’obiettivo è mantenerlo nella rosa anche per la prossima stagione. Si valuta la possibilità di collocarlo come vice del turco, ma non ci sono ancora decisioni definitive ufficiali. La società sta monitorando la disponibilità del giocatore e le sue caratteristiche tattiche in vista di eventuali sviluppi.

di Paolo Moramarco Stankovic come Calhanoglu: Chivu studia la posizione in campo del serbo per trattenerlo in rosa la prossima stagione. Sarà il vice del turco?. Aleksandar Stankovic è tornato all’ Inter con un obiettivo chiaro: convincere Cristian Chivu e ritagliarsi un ruolo importante nella nuova stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista serbo conosce bene l’ambiente nerazzurro e, dopo le esperienze all’estero, rientra con maggiore maturità, esperienza internazionale e la convinzione di poter competere da protagonista in prima squadra. Sperimentazioni nel ruolo di Calhanoglu. Nei primi giorni di ritiro, Stankovic è stato provato davanti alla difesa, un ruolo in cui potrebbe rappresentare un’alternativa a Hakan Calhanoglu. 🔗 Leggi su Internews24.com

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