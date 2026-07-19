Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita ieri pomeriggio davanti alla spiaggia di Sottomonte dopo essere stata colpita dall’elica di una barca mentre scendeva a terra. L’incidente ha provocato un taglio di circa trenta centimetri alla coscia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato le prime cure prima di trasportare la donna in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

L’elica la colpisce mentre sta scendendo dalla barca e le apre uno squarcio di quasi trenta centimetri alla coscia. Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di ieri davanti alla spiaggia di Sottomonte. Per lei sono scattati il tempestivo intervento del 118, i soccorsi della Capitaneria di porto e il trasferimento in eliambulanza all’ospedale di Torrette. Vista la gravità della lesione riportata appena sopra il ginocchio, la centrale operativa ha disposto l’intervento dell’elisoccorso Icaro. Dopo essere stata stabilizzata, la donna è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. L’incidente e l’arrivo dei soccorsi hanno provocato allarme tra i bagnanti, che hanno seguito con apprensione le operazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Squarcio nella coscia. Scende dalla barca, si ferisce gravemente

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Si parla di: Squarcio nella coscia. Scende dalla barca, si ferisce gravemente; Scende dalla barca, l’elica le squarcia la coscia: ferita di quasi 30 centimetri per una 40enne.

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