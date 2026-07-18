Una donna di 40 anni è stata colpita all’addome dall’elica di un’imbarcazione mentre scendeva a terra davanti alla spiaggia di Sottomonte. La ferita si è rivelata grave, con sanguinamento intenso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la donna in ospedale. La scena si è svolta nel pomeriggio di oggi, in un’area frequentata da bagnanti e turisti.

Pesaro, 18 luglio 2026 – Una donna di 40 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio di oggi davanti alla spiaggia di Sottomonte, dopo essere stata colpita dall ’elica dell’imbarcazione dalla quale stava scendendo. L’incidente ha provocato forte allarme tra le persone presenti sulla spiaggia, che hanno seguito con apprensione l’arrivo dei soccorritori. Il motore era ancora acceso. Secondo una prima ricostruzione, ancora da chiarire nei dettagli, il motore sarebbe stato acceso mentre la quarantenne non aveva ancora completato le operazioni di sbarco. L’elica l’ha raggiunta alla coscia, poco sopra il ginocchio, provocandole una profonda ferita lunga circa 25-30 centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scende dalla barca, l’elica le squarcia la coscia: ferita una quarantenne

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