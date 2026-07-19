Finale Mondiali 2026 streaming e diretta tv | dove vedere Spagna Argentina

La finale dei Mondiali di calcio 2026 si terrà oggi, domenica 19 luglio, alle 21 ora italiana, a New York. La partita vedrà opposte Spagna e Argentina. La gara sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione.

. FINALE MONDIALI 2026 STREAMING TV – Oggi, domenica 19 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) a New York si giocherà la finale dei Mondiali di calcio 2026. In campo: Spagna e Argentina. In palio: la coppa del mondo. Dove vedere la finale dei Mondiali 2026 in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, domenica 19 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Spagna-Argentina | Finale Mondiale 2026 - DIRETTA Rai1

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Finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: Spagna o Argentina? reddit

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