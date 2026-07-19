Spagna-Argentina Napoli è con l’Albiceleste | clima da finale in piazza Dante

A Napoli si registra un clima di attesa per la partita tra Spagna e Argentina, che si gioca come finale dei Mondiali. La città si mostra schierata con la nazionale argentina, nonostante i legami storici con la Spagna. In piazza Dante si sono radunate persone per seguire l’evento, creando un’atmosfera da finale. La presenza di tifosi e supporter si nota lungo le strade e nei locali della zona. La partita è molto seguita tra i cittadini, con manifestazioni di sostegno per la squadra sudamericana.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Napoli è grande l’attesa per Spagna-Argentina, finale dei Mondiali. A occhio, la città è schierata con l’Albiceleste. A dispetto dei legami storici con la Spagna. A pesare è l’eterno sentimento per Maradona, ma non solo. L’epicentro del tifo è ai Quartieri Spagnoli, dove c’è il famoso murale del Pibe de Oro. Qui stasera migliaia di persone assisteranno alla finalissima di New York, grazie ad uno schermo in piazzetta, ribattezzata nel nome di Dieguito. Ma tantissimi sostenitori sono da ore in giro per la città. In piazza Dante si sono già radunate schiere festanti di tifosi, quasi tutti indossano la camiseta della nazionale di Scaloni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Argentina refusal could see new teams replace them vs Spain in Finalissima.

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