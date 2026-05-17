Genoa-Milan di Serie A in diretta | pochi minuti al fischio di inizio | PM Live
Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, è prevista la partita tra Genoa e Milan, valida per la Serie A. La gara si svolge in un pomeriggio di metà settimana e rappresenta un incontro tra due squadre con storici confronti nel campionato italiano. La gara si giocherà senza pubblico in base alle restrizioni vigenti e sarà trasmessa in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati. I calciatori sono entrati in campo per il riscaldamento prima del calcio d'inizio.
Ambiente molto caldo allo stadio 'Ferraris' con grande presenza del pubblico di casa. Allegri ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita: clicca qui per scoprire cosa ha detto. Come riportato da 'DAZN', Cardinale, insieme a Furlani e Tare sono nello spogliatoio del Milan nel pre partita con Massimiliano Allegri, per parlare alla squadra. Ricordiamo che alle 11:55 andrà in onda LIVE sul canale 'YouTube' di Pianeta Milan la reaction di Genoa-Milan. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Baldanzi; Vitinha, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Doucouré, Klišys, Zätterström, Sabelli, Grossi, Lafont, Masini, Martín, Latif Ouedraogo, Ekhator, Ekuban. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
LIVE AC Milan vs Genoa | Serie A 2025 | In Diretta – Simulazione Videogioco
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