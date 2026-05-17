Genoa-Milan di Serie A in diretta | pochi minuti al fischio di inizio | PM Live

Alle ore 12:00, allo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova, è prevista la partita tra Genoa e Milan, valida per la Serie A. La gara si svolge in un pomeriggio di metà settimana e rappresenta un incontro tra due squadre con storici confronti nel campionato italiano. La gara si giocherà senza pubblico in base alle restrizioni vigenti e sarà trasmessa in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati. I calciatori sono entrati in campo per il riscaldamento prima del calcio d'inizio.

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Ambiente molto caldo allo stadio 'Ferraris' con grande presenza del pubblico di casa. Allegri ha parlato a 'DAZN' nel pre-partita: clicca qui per scoprire cosa ha detto. Come riportato da 'DAZN', Cardinale, insieme a Furlani e Tare sono nello spogliatoio del Milan nel pre partita con Massimiliano Allegri, per parlare alla squadra. Ricordiamo che alle 11:55 andrà in onda LIVE sul canale 'YouTube' di Pianeta Milan la reaction di Genoa-Milan. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Otoa, Vásquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Amorim, Baldanzi; Vitinha, Colombo. A disposizione: Leali, Sommariva, Doucouré, Klišys, Zätterström, Sabelli, Grossi, Lafont, Masini, Martín, Latif Ouedraogo, Ekhator, Ekuban. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Genoa-Milan di Serie A in diretta: pochi minuti al fischio di inizio | PM Live ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video LIVE AC Milan vs Genoa | Serie A 2025 | In Diretta – Simulazione Videogioco Sullo stesso argomento Cremonese-Milan 0-0, LIVE Serie A: pochi minuti al calcio di inizio | PMSono da poco ufficiali le formazioni di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 12:30 allo... Milan Juve LIVE: pochi minuti al fischio d’iniziodi Andrea BargioneMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... #GenoaMilan diretta Serie A: segui la sfida tra De Rossi e Allegri x.com Discussione partita: Genoa vs AC Milan | Serie A | 17 Maggio 10:00 UTC reddit LIVE Alle 12 Genoa-Milan, le ufficiali: Gimenez in attacco, Modric in panca. Cardinale a MarassiIl Diavolo ha terminato i bonus: per guadagnarsi la Champions con sicurezza, occorre vincere entrambe le ultime due partite. Rossoblù stimolati dal... romanista De Rossi ... gazzetta.it Genoa Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie AGenoa Milan streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma stasera, domenica 17 maggio 2026, alle ore 12 ... tpi.it