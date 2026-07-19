Nella finale tra Spagna e Argentina, le auto dei finalisti sono state svelate. La Spagna ha scelto una Cupra per il capitano Yamal, mentre l'argentino Messi è stato visto tra diverse supercar, inclusa una Mini. La partita rappresenta l'ultimo incontro per stabilire nuovi record, con la Spagna in corsa per superare le 37 vittorie consecutive.

Un ultimo match per scrivere la Storia. Da una parte ecco la Spagna, detentrice del titolo europeo e pronta a siglare il record di vittorie consecutive, dopo i 37 successi. Dall’altro lato del campo, invece, c’è l’Argentina, a caccia di una seconda doppietta Copa America-Mondiale. Ma il match si presta anche al confronto su un altro ambito: le collezioni motoristiche. Ecco quali sono le auto scelte da alcuni dei protagonisti più attesi, come Rodri ed Enzo Fernandez o Lamine Yamal e Lionel Messi. La Spagna si presenta alla finale con un solo gol incassato nelle sette partite precedenti. Merito anche di Unai Simon, portiere affidabile tra i pali e nelle uscite. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna-Argentina, le auto dei finalisti: Cupra per Yamal, Messi tra supercar e la Mini

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