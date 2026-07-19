spagna argentina la finale che decide i mondiali 2026

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si giocherà a New York. La partita rappresenta l’atto conclusivo di un torneo con il primo formato a 48 squadre. La competizione ha già lasciato un segno, con diverse notti intense e incontri che saranno ricordati. La finale si terrà nella città statunitense, che si sta preparando ad accogliere l’evento.

New York si prepara ad accogliere l’ultimo atto di un torneo che ha già consegnato alla storia un formato inedito, quello a 48 squadre, e una manciata di notti capaci di restare impresse a lungo. Domenica il MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, ospiterà la finale che assegnerà la Coppa del Mondo, con la Spagna campione d’Europa in carica opposta all’ Argentina campione del mondo in carica. Due strade diverse, un solo trofeo da alzare. Il cammino delle Furie Rosse di Luis de la Fuente racconta una marcia quasi ininterrotta: agli ottavi il sofferto 1-0 sul Portogallo, deciso da un gol di Mikel Merino al 91?, probabilmente l’ultima partita mondiale della carriera di Cristiano Ronaldo; ai quarti il 2-1 al Belgio; in semifinale un netto 2-0 alla Francia che ha spento le ambizioni di Mbappé. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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