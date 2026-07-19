Spagna-Argentina | la battaglia tattica per la gloria mondiale

L’angolo della partita. Oggi, domenica 19 luglio, si svolgerà la finale dei Mondiali 2026, con la Spagna che sfida l’Argentina allo stadio MetLife di New York. Un incontro non solo decisivo per entrambe le squadre, ma anche carico di storia e rivalità, con la Spagna che cerca di conquistare il suo secondo titolo dopo quello del 2010, mentre l’Argentina difende il trofeo vinto quattro anni fa in Qatar. Le dinamiche dei semifinali sono significative: la Spagna ha liquidato la Francia con un netto 2-0, grazie al rigore di Oyarzabal e al gol di Pedro Porro, dimostrando una solidità difensiva notevole e un attacco incisivo. Dall’altra parte, l’Argentina ha mostrato una grande capacità di resilienza, rimontando contro l’Inghilterra con reti di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Argentina vs Spain World Cup 2026 Final: Messi vs Lamine Yamal Epic Battle!

Notizie e thread social correlati

Francia-Spagna: la battaglia tattica verso la finale mondialeStasera a Dallas si svolge la semifinale tra Francia e Spagna nel Mondiale di calcio.

Spagna-Argentina: analisi tattica della finale mondiale 2026La finale del Mondiale 2026 vedrà affrontarsi Spagna e Argentina, con entrambe le squadre pronte a contendersi il trofeo.

Temi più discussi: Vi spieghiamo Spagna-Argentina: non è solo Yamal vs. Messi; Mondiali 2026: Spagna-Argentina è la finale tra l'immortalità di Messi e il destino di Yamal; Argentina-Spagna: non solo Messi contro Yamal - Heraldo; Mondiali 2026: dove vedere Spagna vs Argentina in TV e streaming.

Spagna Argentina la mia finale adesso vinca chi vuole x.com

Finale della Coppa del Mondo: Spagna o Argentina? reddit

Mondiali 2026, finale Spagna-Argentina: le probabili formazioni e cosa sapereLa finale del Mondiale 2026 si giocherà questa sera, domenica 19 luglio, alle 21 (ora italiana), al MetLife Stadium di New York negli Stati Uniti. In campo si affrontano i campioni d’Europa della Spag ... tg24.sky.it

Mondiali dove vedere la finale Spagna-Argentina, Rai o Dazn? L’orario della garaFrancia-Inghilterra, finalissima dei Mondiali 2026: scopri dove vedere la partita in tv e streaming, l'orario del match, le probabili formazioni e l'arbitro della sfida. sport.virgilio.it