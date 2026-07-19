Spagna e Argentina si affrontano nella finale dei Mondiali 2026. La partita si gioca in una stadio pieno, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo. Dopo aver superato le fasi eliminatorie, le due nazionali si sfidano per il titolo mondiale. La gara viene trasmessa in diretta su Rai1. La partita è in corso, con azioni e occasioni da una parte e dall’altra.

L'attesa è finita: Spagna e Argentina si sfidano nella finale della FIFA World Cup per conquistare il titolo mondiale. Dopo un percorso straordinario, le due nazionali sono pronte a contendersi il trofeo in una sfida che promette spettacolo, emozioni e grandi protagonisti. Prima del calcio d'inizio spazio alla spettacolare cerimonia di chiusura, poi tutti gli occhi saranno puntati sul match che assegnerà il titolo iridato. Chi. su Digital-News.it L'articolo Spagna-Argentina Finale Mondiale 2026 - DIRETTA Rai1 proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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SPAGNA-ARGENTINA e il MONDIALE 2026 ORA PARLA FABIO

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