La finale del Mondiale 2026 si giocherà tra Argentina e Spagna. L’Argentina cerca di difendere il titolo vinto nella scorsa edizione, puntando alla quarta stella. La Spagna invece tenta di conquistare il secondo titolo, dopo il successo del 2010 in Sudafrica. La partita è valida per la finale del torneo e sarà trasmessa in diretta. Le formazioni probabili sono state annunciate, ma non sono ancora definitive.

Gara valida per la finale dei Campionati Mondiali di calcio 2026. L’Albiceleste vuole difendere il titolo conquistato nella precedente edizione e raggiungere la quarta stella, mentre gli iberici vanno a caccia del secondo titolo dopo il trionfo del 2010 in Sudafrica. ARGENTINA-SPAGNA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sofferto il percorso dell’Albiceleste in questo Mondiale. Le prime tre sfide sono state vinte facilmente, ma poi sono arrivate le difficoltà nella fase ad eliminazione diretta. Contro Capo Verde sono stati necessari i tempi supplementari per conquistare gli ottavi di finale, dove la vittoria contro l’Egitto è avvenuta soltanto in pieno recupero. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Argentina-Spagna, finale Mondiale 2026: le probabili formazioni e dove vederla

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ARGENTINA - SPAGNA FINALE MONDIALE 2026 PRESENTAZIONE PARTITA

Notizie e thread social correlati

Argentina-Egitto, ottavi di finale Mondiale 2026: le probabili formazioni e dove vederlaNella partita degli ottavi di finale del Mondiale 2026, Argentina e Egitto si sono sfidate sul campo.

Spagna-Austria, sedicesimi di finale Mondiale 2026: le probabili formazioni e dove vederlaLa partita tra Spagna e Austria ai sedicesimi di finale del Mondiale 2026 si svolge oggi.

Temi più discussi: Spagna-Argentina, il festival dei due mondi: prima finale tra campioni d’Europa e Sudamerica; Mondiali, quando si gioca finale Argentina-Spagna: data, orario e dove vederla in tv (in chiaro); Spagna-Argentina, quando si gioca la finale dei Mondiali 2026: data e orario; Finale Mondiali 2026, diretta Spagna-Argentina: formazioni, orario e dove vederla in diretta streaming.

Slavko Vin?i? arbitrerà la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina La FIFA ha diffuso il video in cui Pierluigi Collina comunica allo sloveno la designazione. Un momento carico di emozione che ha fatto rapidamente il giro del web, con Vin?i? visibilm x.com

Finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: Spagna o Argentina? reddit

Lamine Yamal preoccupa la Spagna verso la finale dei Mondiali con l’Argentina: non si allena, non parla e zoppicaNon è dei migliori l’avvicinamento alla finale dei Mondiali di Lamine Yamal. In attesa di affrontare l’Argentina, la stella della Spagna e del Barcellona preoccupa un intero Paese per le sue condizion ... calciomercato.com

Spagna-Argentina, una finale dei Mondiale unica nella storia: è la prima volta che accadeSarà una finale unica nella storia dei Mondiali quella tra Spagna e Argentina. Per la prima volta si verificherà questa circostanza inedita ... calciomercato.it