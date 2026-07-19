Spagna-Argentina | due filosofie diverse che esaltano il singolo nel collettivo

La finale tra Spagna e Argentina rappresenta un confronto tra due approcci calcistici distinti, entrambi valorizzando il ruolo del singolo nel collettivo. La partita mette di fronte la squadra europea, campione d'Europa, e quella sudamericana, con stili di gioco e filosofie diverse. Questa finale è considerata una delle più attese e suggestive del Mondiale, in virtù della caratura delle due nazionali e delle loro differenze tattiche.

Una finale inedita tra la squadra campione d'Europa e quella del Sudamerica. A livello di appeal era difficile immaginarsi un atto conclusivo del Mondiale più suggestivo di questo. Poi c'è l'aspetto tattico. Nel conformismo generale, Spagna e Argentina portano avanti le loro idee senza troppi compromessi. De la Fuente parte dalla tradizione di una selezione che si ispira, da almeno vent'anni, alle logiche posizionali storiche del Barcellona. Si parte da lì ma poi si declina il gioco a seconda degli interpreti. Scaloni ha costruito un impianto difficilmente ripetibile e lo ha fatto partendo dalle esigenze del più forte giocatore del mondo che, però, è vicino ai quaranta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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