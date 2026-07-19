Spagna-Argentina | dove vederla in chiaro gratis orario e probabili formazioni della finale dei Mondiali Messi contro Yamal

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si terrà in diretta gratuita, con orario ancora da confermare. Le probabili formazioni prevedono Messi in campo per l'ultima partita ufficiale, mentre la Spagna si affiderà ai suoi giocatori chiave. La partita si svolgerà in uno stadio designato, con una copertura televisiva internazionale. Entrambe le squadre hanno annunciato le formazioni ufficiali poco prima dell'inizio dell'incontro.

Spagna-Argentina non è solo la finale dei Mondiali 2026, ma è anche l'ultimo ballo del più grande calciatore dell'era moderna, the lasta dance per Leo Messi che prepara il suo ultimo grande appuntamento della carriera e sogna la gloria eterna. Per molti (ma non per tutti), è ormai il più forte giocatore di tutti i tempi. Ha superato anche il suo grande idolo Maradona, simbolo fino ad oggi intoccabile dell'Argentina intera. Sembra una storia già scritta, il piccolo eroe che trascina una nazione, una squadra, un popolo. Ma il calcio non è sempre un film a lieto fine, c'è un avversario da battere. La Spagna, patria del tiki taka, del gioco corale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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