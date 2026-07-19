Spagna-Argentina cosa succede in caso di pareggio in finale | il regolamento per supplementari e rigori

Da fanpage.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Se la finale tra Spagna e Argentina termina in parità al 90°, si passa ai tempi supplementari. In caso di pareggio anche dopo i supplementari, si ricorre ai rigori. Il regolamento FIFA stabilisce che, per la finale dei Mondiali, si prosegue con i rigori se non si determina un vincitore. Non sono previste altre opzioni di prolungamento o ripetizioni, e la decisione finale viene presa tramite la lotteria dei rigori.

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Cosa succede se la finale Spagna-Argentina si protrae in parità oltre il 90'? Si passa ai supplementari. E se dopo i supplementari l'equilibrio regna sovrano? Si va ai rigori: cosa dice il regolamento FIFA per la finale dei Mondiali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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