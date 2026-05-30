PSG-Arsenal cosa succede in caso di pareggio | il regolamento su supplementari e rigori chi vince

La finale di Champions League tra PSG e Arsenal potrebbe andare oltre i 90 minuti regolamentari: se pareggiano ci saranno prima i supplementari, poi la lotteria dei rigori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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PSG AND ARSENAL IN THE CHAMPIONS LEAGUE FINAL! | Parody Let The World Burn - Chris Grey

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