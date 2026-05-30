PSG-Arsenal cosa succede in caso di pareggio | il regolamento su supplementari e rigori chi vince

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In caso di pareggio tra PSG e Arsenal in finale di Champions League, si disputeranno i supplementari. Se il punteggio rimane invariato, si procederà ai tiri di rigore. La squadra che segnerà più rigori vincerà la partita. La regola si applica nel caso di parità dopo i tempi supplementari, senza possibilità di ripetizioni o altre decisioni.

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La finale di Champions League tra PSG e Arsenal potrebbe andare oltre i 90 minuti regolamentari: se pareggiano ci saranno prima i supplementari, poi la lotteria dei rigori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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