Spagna Argentina 0-0 LIVE | subito lampo di Baena dice no Dibu

Da juventusnews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Finisce 0-0 tra Spagna e Argentina nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York. Subito nel primo minuto, un tiro di Baena viene respinto dal portiere avversario. La partita prosegue senza gol, con entrambe le squadre che cercano occasioni senza riuscire a segnare. La sfida si conclude senza reti, portando la decisione ai tempi supplementari o ai rigori.

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di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina  si giocano il  Mondiale  nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 47? Occasione Baena – Lampo ad inizio ripresa. Baena scalda il mancino con una conclusione pericolosa dal limite: si allunga Dibu Martinez e dice di no. FINE PRIMO TEMPO 43? Tiro Cucurella – Sinistro in diagonale del terzino che esce di pochissimo. 40? Occasione Oyarzabal – Grandissima chance per l’attaccante spagnolo. Sinistro violento dal limite ma troppo centrale, si allunga Emiliano Martinez e neutralizza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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