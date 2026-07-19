Spagna Argentina 0-0 LIVE | subito lampo di Baena dice no Dibu

di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina si giocano il Mondiale nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 47? Occasione Baena – Lampo ad inizio ripresa. Baena scalda il mancino con una conclusione pericolosa dal limite: si allunga Dibu Martinez e dice di no. FINE PRIMO TEMPO 43? Tiro Cucurella – Sinistro in diagonale del terzino che esce di pochissimo. 40? Occasione Oyarzabal – Grandissima chance per l’attaccante spagnolo. Sinistro violento dal limite ma troppo centrale, si allunga Emiliano Martinez e neutralizza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SPAGNA-ARGENTINA-LAMINE E LEO

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