Nella finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, il risultato è rimasto sullo 0-0. Pedri e Cubarsì hanno avuto occasioni per segnare, mentre il portiere ha parato un tiro avversario. Anche Laporte ha avuto un'opportunità per il vantaggio. La partita si svolge al MetLife Stadium di New York.

Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 81? Colpo di testa Laporte – Incornata in area a colpo sicuro, Dibu arpiona senza troppi grattacapi ma altra grande occasione per la Spagna. 77? Ancora Dibu Martinez! – Doppio intervento del portiere argentino, che sta reggendo solo lui la Nazionale sulle spalle. Prima su Pedri e poi su Cubarsì: non pulitissimo nelle parate ma efficace sicuramente nel mantenere il pareggio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Argentina 0-0 LIVE: Pedri e Cubarsì sfiorano il gol, c’è ancora il Dibu. Vicinissimo al vantaggio anche Laporte

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