Due minorenni sono stati fermati durante un controllo lungo la costa, accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno trovato in loro possesso droga e denaro. I giovani sono stati portati in commissariato per approfondimenti. Nessuna altra persona coinvolta è stata identificata. Le forze dell’ordine continuano le operazioni di verifica nel territorio. La notizia arriva dopo un’intensificazione dei controlli nelle aree frequentate dai giovani.

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti lungo la costa. Venerdì pomeriggio, nei pressi di alcuni esercizi commerciali situati lungo la statale a Marzocca, è scattato un mirato accertamento che ha portato alla denuncia di un minorenne e al sequestro complessivo di circa 10 grammi di hashish. L’operazione è nata dall’intuito degli operatori, la cui attenzione è stata attirata dall’atteggiamento palesemente guardingo e sospetto di due giovanissimi che si aggiravano con fare sospetto nei pressi delle attività economiche della zona. Sottoposti immediatamente a un controllo di polizia, entrambi sono stati invitati a consegnare, nel caso ne fossero in possesso, sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio, due minori nei guai. Il fiuto di Billy non perdona

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