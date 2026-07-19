Solo il 2% della spesa delle famiglie va in elettricità pesa di più il pieno

Il 2% della spesa delle famiglie italiane viene destinato all’acquisto di elettricità, mentre una quota più consistente viene spesa per il carburante. Le spese principali riguardano la casa, gli alimentari e lo svago. Le variazioni nelle voci di spesa non modificano sostanzialmente questa distribuzione. La quota destinata all’energia elettrica rappresenta una piccola parte del totale, mentre i costi più elevati sono associati ai carburanti.

La casa, gli alimentari, lo svago. Queste le spese che più delle altre pesano sui bilanci delle famiglie italiane. Al di là delle variazioni legate all’inflazione, il cui ultimo aggiornamento risale alla scorsa settimana (3%, l’ultimo incremento registrato), per contestualizzare meglio gli incrementi reali delle singole voci occorre dare uno sguardo ai pesi effettivi di ciascuna voce di spesa nel bilancio delle famiglie.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

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