Il nuovo segretario del Partito democratico deve affrontare una sfida immediata: consolidare il consenso tra le diverse anime del partito, che si dividono tra correnti di orientamento diverso. La vittoria alle primarie non garantisce un’unità duratura e spesso porta a un quadro di alleanze mutevoli. La formazione di un fronte compatto è essenziale per contrastare le sfide politiche e per mantenere un equilibrio tra le varie fazioni interne.

Ogni segretario del Partito democratico condivide un paradossale destino: vincere il congresso e dal mattino dopo ritrovarsi in minoranza. In un partito così frastagliato da autodefinirsi «federazione», la vittoria non può che essere il frutto di un complesso quadro di alleanze tra le varie correnti. Una volta conquistata la maggioranza, però, ognuna di esse torna a perseguire i propri obiettivi e il segretario di turno si trova a doverle gestire, in un estenuante lavoro di puzzle diplomatici. Così si spiega il fatto che il Pd abbia cambiato 11 segretari in 19 anni di vita. Dovesse resistere fino al 2027 – ventesimo anniversario da quel... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Slalom tra le correnti Pd e sfida identitaria: così Schlein può battere Meloni?

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