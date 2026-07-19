Sinistra contro Roggero I suoi elettori lo difendono

Da ilgiornale.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una norma del nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvata dal governo Meloni esclude il diritto al risarcimento per chi, durante la commissione di un reato grave, venga ferito o ucciso a causa della reazione della vittima. La norma ha ricevuto il consenso del 75% degli italiani, secondo un sondaggio. La proposta ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni elettori di sinistra che si sono schierati in difesa del politico coinvolto.

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La norma contenuta nel nuovo ddl sicurezza del governo Meloni, che esclude il diritto al risarcimento per chi, nel corso della commissione di un reato grave, rimanga ferito o ucciso dalla reazione della vittima, raccoglie il consenso di una larga maggioranza degli italiani: il 75%. Il provvedimento è in questi giorni uno dei temi più discussi sul rapporto tra diritto, legittima difesa e tutela delle vittime in relazione alla vicenda del gioielliere Roggero. Dall'analisi demoscopica effettuata da "Noto Sondaggi" per Il Giornale emerge, dunque, che tre italiani su quattro dichiarano di condividere la nuova norma voluta dal presidente del Consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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