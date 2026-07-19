I sindacati hanno segnalato temperature troppo alte negli ipermercati Carrefour di Lucca, Massa e Pisa, ritenendo che le condizioni di lavoro risultino incompatibili con la tutela della salute di dipendenti e clienti. La questione riguarda ambienti con temperature elevate, con i rappresentanti dei lavoratori pronti a proclamare uno sciopero della salute se le condizioni non vengono migliorate. La problematica riguarda specificamente le condizioni di lavoro in questi punti vendita.

FIRENZE – Temperature troppo elevate all’interno degli ipermercati Carrefour di Lucca, Massa e Pisa e condizioni di lavoro considerate incompatibili con la tutela della salute di dipendenti e clienti. È la denuncia lanciata dai sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Toscana, che annunciano di essere pronti a proclamare quello che definiscono uno “sciopero della salute” se la situazione non verrà risolta in tempi brevi. “La situazione strutturale dei punti vendita è deficitaria da anni – si spiega -. Trattandosi di una gestione in franchising, si assiste oggi a un continuo rimpallo di responsabilità su chi debba finanziare i lavori di ripristino degli impianti di climatizzazione. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Sindacati: “Troppo caldo nei Carrefour di Lucca, Massa e Pisa. Pronti allo sciopero della salute”

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