In tre supermercati Carrefour di Lucca, Pisa e Massa si registrano temperature troppo elevate, secondo i sindacati che chiedono interventi immediati. In assenza di risposte, minacciano di organizzare uno sciopero. La questione riguarda l’assenza di aria condizionata funzionante o adeguata nei punti vendita. I lavoratori si sono rivolti alle rappresentanze sindacali per segnalare il problema, che rende difficile il lavoro e crea disagio. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata dai gestori dei supermercati.

Lucca, 19 luglio 2026 – In tre ipermercati a marchio Carrefour di Lucca, Pisa e Massa fa troppo caldo. La denuncia arriva dai sindacati, che minacciano la possibilità di astenersi dal lavoro “se non verranno presi provvedimenti immediati”. La lettera di denuncia è firmata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs della Toscana e riguarda tre negozi gestiti in franchising da un imprenditore locale. Negozi all’interno dei quali, secondo loro, le condizioni climatiche sarebbero addirittura “proibitive”, con temperature "talmente elevate da mettere a rischio la salute del personale e dei clienti". "Sciopero della salute". I lavoratori sono pronti a fare quello che i sindacati stessi chiamano “sciopero della salute”, cioè un’astensione dal lavoro per motivi legati al caldo torrido. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - In tre supermercati Carrefour fa troppo caldo, l’ira di sindacati e lavoratori: “Aria condizionata o sciopero”

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