Un tir senza conducente si è mosso improvvisamente e ha urtato una casa in via Roma a Onè di Fonte. Il camion, in sosta per scaricare materiale, si è mosso in avanti, probabilmente a causa di un problema al freno a mano o di un guasto al sistema di frenata. La parete dell’edificio, disabitato, è stata distrutta dall’impatto. Nessuno è rimasto ferito.

FONTE - È successo in via Roma a Onè di Fonte: un camion di grosse dimensioni era in sosta per scaricare del materiale quando, per un mancato inserimento del frano a mano o per un guasto al sistema, la cabina del mezzo si è mosso in avanti, andando a finire contro la parete di una vecchia casa, fortunatamente disabitata. LO SCHIANTO L’impatto, sebbene avvenuto a una velocità moderata e senza nessuno al volante, ha fatto crollare una parte del muro, compromettendo l’integrità strutturale dell’edificio. Sul posto sono intervenuti i volontari dei vigili del fuoco di Asolo, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e del camion, mentre gli agenti della polizia locale associata Asolo-Fonte-Maser hanno effettuato i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Si sgancia il freno, il Tir senza nessuno alla guida finisce contro la casa: distrutta una parete

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Come FRENARE I CAMION Senza FRENI: FRENO JAKE Vs Tutte Le Altre TECNICHE

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