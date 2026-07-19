Si finge principe Pamphili e sogna la politica | condannato per maltrattamenti e lesioni sulla ex

Un uomo che si spacciava come il principe Doria Landi Pamphili e mirava a una carriera politica locale in Irpinia è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione. La sentenza riguarda accuse di maltrattamenti e lesioni nei confronti dell’ex partner. L’uomo aveva adottato un’identità falsa per promuoversi nel contesto politico. La condanna è stata emessa dopo un procedimento giudiziario che ha accertato le violenze e le condotte aggressive nei confronti della donna.

Si fingeva il principe Doria Landi Pamphili e puntava a una carriere politica locale nell'Irpinia. Onofrio Guerriero è stato condannato a 2 anni e 6 mesi per maltrattamenti e lesioni sulla ex. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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