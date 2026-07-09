Un incendio ha avvolto uno yacht di circa 16 metri nelle acque tra Capo Ceraso e Tavolara, in Sardegna. Tre persone si sono gettate in mare e sono riuscite a salvarsi. L'imbarcazione è stata completamente distrutta dalle fiamme nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il fuoco ha reso difficile l'intervento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura tra Capo Ceraso e Tavolara: imbarcazione distrutta dall’incendio. Momenti di grande tensione nel pomeriggio di mercoledì 9 luglio nelle acque della Sardegna, dove uno yacht di circa 16 metri è stato completamente avvolto dalle fiamme tra la spiaggia di Capo Ceraso e l’isola di Tavolara. L’allarme è stato lanciato intorno alle 14.30. A bordo dell’imbarcazione si trovavano tre persone, due adulti e un bambino di 11 anni, che sono riuscite a mettersi in salvo gettandosi tempestivamente in mare. Nessuno dei passeggeri ha riportato ferite. L’ipotesi: lo yacht avrebbe urtato una secca. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un urto dell’imbarcazione contro una secca, che potrebbe aver provocato il rogo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Yacht in fiamme al largo della Sardegna: tre persone si salvano tuffandosi in mare

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