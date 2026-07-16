STAGIONE RAI 2026 AL VIA | LE DATE DI PARTENZA DEI PROGRAMMI PIÙ ATTESI

Da bubinoblog.altervista.org 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La stagione televisiva 2026-2027 della Rai inizia tra meno di due mesi, con le reti principali che stanno definendo le date di partenza dei programmi più attesi. Tra i debutti più vicini ci sono alcuni show che partiranno già a settembre, seguiti da altri in programma per ottobre. La programmazione sarà ricca di novità e ritorni, con dettagli ancora in fase di definizione. Le date precise dei debutti saranno comunicate prossimamente.

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Tra meno di due mesi inizia la stagione televisiva 20262027 e le reti maggiori stanno curando nei minimi dettagli la loro programmazione. Quali sono le date di debutto dei programmi più attesi? Andando con ordine di debutto, l’elenco dei debutti a settembre e a ottobre. Settembre. Ottobre. L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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