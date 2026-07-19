sestri levante bambina risucchiata in piscina e morta per affogamento indagati i titolari dello stabilimento balneare

Notizia in breve

A Sestri Levante, i titolari dello stabilimento balneare sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la morte di un’undicenne. La bambina è stata trascinata sott’acqua in piscina da un bocchettone della pompa di aspirazione e non è riuscita a uscire. L’incidente è avvenuto presso la struttura balneare, e sono in corso accertamenti sulle cause. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.