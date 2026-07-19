Sestri Levante bambina risucchiata in piscina e morta per affogamento indagati i titolari dello stabilimento balneare
A Sestri Levante, i titolari dello stabilimento balneare sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo la morte di un’undicenne. La bambina è stata trascinata sott’acqua in piscina da un bocchettone della pompa di aspirazione e non è riuscita a uscire. L’incidente è avvenuto presso la struttura balneare, e sono in corso accertamenti sulle cause. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
I titolari dei Bagni di Sestri Levante sono stati iscritti nel registro degli indagati per la morte di Alice Ferrari, la bambina di 11 anni trascinata sott’acqua in piscina dal bocchettone della pompa di aspirazione. Il pm Fabrizio Givri, che ha aperto il fascicolo per omicidio colposo, martedì affiderà l’incarico per l’autopsia al medico legale Sara Lo Pinto. I due titolari, assistiti dagli avvocati Angelo Paone e Claudio Zadra, hanno ricevuto l’avviso di garanzia come atto dovuto, così da poter partecipare con propri consulenti all’accertamento medico legale ma anche a possibili successive consulenze sul funzionamento dell’impianto. La tragedia si è consumata mercoledì pomeriggio intorno alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Morta a 11 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: indagati i titolari dello stabilimento
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La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i due titolari dello stabilimento balneare Segesta di Sestri Levante per la morte della bambina di 11 anni rimasta risucchiata dal bocchettone della piscina facebook
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