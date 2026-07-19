Il 19 luglio 1966, 60 anni fa, la nazionale italiana perse contro la Corea durante la Coppa del Mondo in Inghilterra. In quella partita, Pak Doo Ik segnò uno dei gol che ancora oggi vengono ricordati come uno dei momenti più dolorosi per gli azzurri. La sconfitta è considerata una delle più pesanti nella storia del calcio italiano. Tra i giocatori coreani coinvolti, spicca il nome di Pak Doo Ik, che contribuì alla vittoria della sua squadra in quella sfida.

Corea, basta il nome: la madre di tutte le sconfitte. Oggi 19 luglio, 60 anni fa. Era il 1966, si giocava la coppa del mondo in Inghilterra. Nella Top 10 dei carnefici dell’Italia c’è un uomo solo al comando. Pak Doo Ik, il coreano che quel giorno nefasto segnò il gol che mandò a casa gli azzurri. La leggenda popolare lo volle dentista, chissà mai perché. Mica vero. Era un tipografo, poi entrò nell’esercito e divenne insegnante di educazione fisica. A dicembre, il 17, Pak Doo Ik compie 90 anni. La fatal Johannesburg, così al Mondiale del 2010 l’Italia campione del mondo in carica esce di scena al pronti-via, nella fase a gironi, contro la Slovacchia, 3-2 per loro azzurri a casa con le orecchie basse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Sessant'anni dopo Italia-Corea: Pak Doo Ik e gli altri carnefici che hanno fatto piangere gli azzurri

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