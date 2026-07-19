Alessandro Sersanti ha dichiarato di avere una voglia doppia di ricominciare, dopo aver saltato gran parte della scorsa stagione a causa di problemi fisici. Nei momenti più importanti, è stato molto sentito dai tifosi del Modena, nonostante le assenze. La sua assenza non è stata dovuta a mancanza di impegno, ma a difficoltà di natura fisica che ha dovuto superare. Ora, Sersanti si prepara a tornare in campo con maggiore determinazione.

Nei momenti clou della scorsa stagione, Alessandro Sersanti è mancato tantissimo al Modena. Non certo per demeriti suoi, più per gli sfortunati problemi fisici che ha dovuto affrontare e superare. Ora che il suo cartellino è tutto a disposizione dei canarini, può iniziare una sorta di nuova storia e di nuovo percorso. Ci si aspetterà tanto da lui, perché in canna ha gol pesanti e perché nelle dinamiche di un gioco che si preannuncia verticale e di soluzioni multiple, uno come lui non può non emergere. La partenza del ritiro segna il classico momento, vero e proprio, di ’start’ della stagione e le sensazioni cominciano ad essere buone, sulla... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sersanti "Che inizio, la mia voglia è doppia"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ogura, campione che nessuno ha visto arrivare: "Ma all'inizio finivo sempre dietro mia sorella"Un giovane pilota giapponese ha conquistato un titolo inatteso, dopo aver iniziato spesso dietro a sua sorella nelle gare.

Thomas Ceccon: “Non sono sereno, dopo l’Australia non avevo più voglia di nuotare. Essere vero è la mia caratteristica”In una recente intervista al podcast Sportiva-Mente, condotto da due compagni di nazionale, Thomas Ceccon ha parlato delle sue emozioni dopo la gara...

Argomenti più discussi: Modena Fc, Alessandro Sersanti: C'è voglia di iniziare e di spingere in ritiro, Galloppa piacevole scoperta; Sersanti Che inizio, la mia voglia è doppia.

Sersanti Che inizio, la mia voglia è doppiaIl centrocampista ha l’obiettivo di dimenticare gli infortuni della stagione passata: L’anno scorso fu un avvio tortuoso, ora spingerò subito ... sport.quotidiano.net

Sersanti: What a start, my desire is double.The midfielder aims to forget last season's injuries: Last year was a difficult start, now I'll push straight away. ... sport.quotidiano.net