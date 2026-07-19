Una proposta di legge è stata presentata in regione toscana, con l’obiettivo di semplificare le norme sulle serre temporanee. La proposta prevede di ridurre la burocrazia per le imprese e di facilitare i rapporti tra amministrazione e aziende. Inoltre, si mira a rafforzare la tutela e la sicurezza del territorio. La legge non prevede scadenze fisse per le serre temporanee.

PISTOIA Una proposta di legge con due obiettivi dichiarati: semplificare il quadro normativo regionale sul tema delle serre temporanee, riducendo il carico burocratico per le imprese e garantendo un rapporto più facile fra pubblica amministrazione e aziende, e rafforzare la tutela e la sicurezza del territorio. Si potrebbero riassumere così gli obiettivi della proposta di legge, elaborata dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Alessandro Capecchi assieme all’onorevole Irene Gori, presentata agli uffici legislativi del Consiglio regionale. "La proposta di legge, intervenendo nel settore degli annessi agricoli temporanei, ha... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Serre temporanee, proposta di legge. FdI presenta il piano per la Toscana: "Semplici e senza scadenze fisse"

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