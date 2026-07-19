Sempre meno startup | in 5 anni calo del 19% A Bergamo sono 191

Nel 2025 sono iscritte al Registro 1.986 startup innovative, con una diminuzione del 2,7% rispetto al 2024. In cinque anni, il numero totale di queste realtà è calato del 19%, passando da circa 14.000 a 11.820. A Bergamo sono attualmente 191 startup, rispetto alle oltre 200 di cinque anni fa. Il massimo storico si è registrato nel 2021, con 14.000 startup in Italia.

I NUMERI. Nel 2025 iscritte al Registro 1.986 realtà innovative. In tutto se ne contano 11.820, il 2,7% in meno del 2024. Il valore massimo è stato quello toccato nel 2021: quell’anno le startup innovative in Italia erano 14.669. In cinque anni le società nate attorno a un’idea, un servizio o un prodotto originale e all’avanguardia erano cresciute del 69%. Poi la tendenza è cambiata ed è iniziata una costante e inesorabile diminuzione. L’ultimo report dell’Osservatorio startup innovative di Cerved mostra, infatti, come nel 2025, nella sezione speciale del Registro delle Imprese, si contino solo 11.820 realtà - in calo del 19,4% rispetto al 2021 e del 2,7% rispetto al 2024 - e lo 0,55% del totale delle società di capitali che, al contrario, continuano a crescere (nel 2025 sono 113. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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