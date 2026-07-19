Seminario il cantiere parta a settembre
La galleria del Seminario sarà chiusa dall’3 agosto al 30 aprile 2027. Anas ha annunciato la chiusura senza preavviso. Gli enti locali, tra cui Provincia e Comuni dell’Appennino, chiedono di posticipare di almeno un mese l’entrata in vigore del provvedimento. La decisione di chiudere il tunnel è stata presa senza consultazioni anticipate con le autorità locali. La chiusura riguarda un tratto importante per il traffico nella zona.
Gli enti locali, sorpresi dalla chiusura, annunciata da Anas, della galleria del Seminario a partire dal 3 agosto al 30 aprile 2027, dopo un confronto fra Provincia, Unione Comuni e Comuni dell’Appennino reggiano, chiedono lo slittamento di almeno un mese del provvedimento di chiusura. La richiesta avviene per non compromettere il turismo estivo della montagna e completare dei lavori in corso su due ponti del percorso alternativo individuato per ridurre i disagi della Statale 63. La Galleria del Seminario resta un bypass importante per chi va e viene dalla montagna per vari motivi, dal turismo al lavoro. Gli enti chiedono alle autorità, di ridurre l’impatto della chiusura estiva: per questo si appellano ai parlamentari reggiani per un loro intervento nelle sedi opportune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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