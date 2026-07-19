seminario il cantiere parta a settembre

Notizia in breve

La galleria del Seminario sarà chiusa dall’3 agosto al 30 aprile 2027. Anas ha annunciato la chiusura senza preavviso. Gli enti locali, tra cui Provincia e Comuni dell’Appennino, chiedono di posticipare di almeno un mese l’entrata in vigore del provvedimento. La decisione di chiudere il tunnel è stata presa senza consultazioni anticipate con le autorità locali. La chiusura riguarda un tratto importante per il traffico nella zona.