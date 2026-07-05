A settembre sarà aperto il cantiere per la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile lungo l’Adda. I lavori riguardano un percorso che si svilupperà lungo la riva del fiume e sono stati ufficialmente conclusi. La pista ciclabile sarà accessibile una volta terminati i lavori e completate le pratiche amministrative.

La pista ciclabile lungo l’Adda diventa realtà. A settembre il cantiere per la realizzazione di un lungo tratto ciclopedonale proprio in riva all’Adda aprirà i battenti. In queste settimane sono in fase di completamento le ultime pratiche burocratiche necessarie, poi la società vincitrice dell’appalto, la bresciana Funi Srl partirà con le opere vere e proprie. In particolare attualmente sono da definire le ultime prescrizioni del Parco Adda Sud relative alla gestione della vegetazione: l’alzaia ospita diverse essenze arboree, alcune delle quali giocoforza dovranno essere rimosse. L’intervento, dal costo complessivo di 400mila euro, avrà comunque un occhio di riguardo: verranno rimossi esclusivamente gli alberi necessari, indicati dall’ente, mentre gli altri saranno conservati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ciclabile lungo l’Adda. Pratiche concluse. Il cantiere a settembre

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