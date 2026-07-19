Durmush ha aperto le marcature, poi il Pisa ha segnato altri cinque gol nella ripresa. La squadra guidata dal nuovo allenatore Paolo Bianco ha disputato la prima amichevole stagionale durante il ritiro di Morgex. La partita si è conclusa con un risultato di 6-0. Nessun altro dettaglio sulla data o sull’avversario.

PISA – Il Pisa Sporting Club guidato dal nuovo tecnico Paolo Bianco ha bagnato il debutto stagionale nella prima amichevole estiva disputata dal ritiro di Morgex. I nerazzurri si sono imposti con un netto 6-1 nei confronti del Pavia, al termine di un match che ha offerto le prime indicazioni sullo stato di forma della squadra e ha visto una massiccia rotazione degli uomini a disposizione del mister toscano. L’incontro ha vissuto due fasi distinte, con una prima frazione equilibrata e una ripresa in cui la maggiore caratura tecnica dei neroazzurri è emersa in modo straripante. L’avvio di gara ha visto la formazione lombarda partire senza timore. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Sei gol per il primo Pisa di Bianco: Durmush apre le danze, poi i nerazzurri dilagano nella ripresa

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