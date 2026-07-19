Un 19enne è stato arrestato a Secondigliano con oltre 1.300 euro in contanti e diverse dosi di hashish e marijuana. Durante un controllo della polizia, sono state trovate le sostanze stupefacenti e il denaro. I servizi di sorveglianza contro lo spaccio proseguono nella zona.

Napoli, controlli antidroga a Secondigliano: giovane arrestato con decine di dosi tra hashish e marijuana. Proseguono i controlli contro lo spaccio. Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per il contrasto alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Nella tarda serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di 19 anni con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il controllo in via del Cassano. L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante un servizio di controllo del territorio in via del Cassano, nel quartiere Secondigliano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Secondigliano, fermato con droga e oltre 1.300 euro: arrestato 19enne

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