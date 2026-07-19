Un parente stretto in Italia di Celia Maria Cuccittini, madre di Lionel Messi, ha dichiarato che se il calciatore volesse, potrebbe avere la casa in Italia. L’uomo, 87 anni, vive nelle Marche. La notizia arriva mentre Messi si prepara alla finale mondiale contro la Spagna a New York. La dichiarazione è stata resa pubblica in un contesto di grande attesa per la partita decisiva.

Macerata, 19 luglio 2026 – Giovanni Coccettini, 87 anni, è il parente più stretto in Italia di Celia Maria Cuccittini, madre di Lionel Messi, capitano e bandiera dell’Argentina campione del mondo che questa sera cercherà di fare il bis contro la Spagna nella finalissima di New York. Lui, assieme alle figlie Orietta e Giuliana, sarà lì davanti alla tv a fare il tifo per il loro superparente lontano. Giovanni, che ne pensa di questa sfida? "Non dico niente, per scaramanzia.". Ha qualche amuleto o portafortuna? "No, non credo a queste cose. L’altra volta, quattro anni fa, l’ho vista ed è andata bene. Speriamo che pure stavolta Leo riesca a vincere la Coppa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Se Messi vuole, gli lascio la casa”: Leo, tutto cominciò dalle Marche

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