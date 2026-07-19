Il 22 luglio, nel cortile di un castello, si svolge una serata tutta al femminile con concerti e letture. Sul palco si esibiscono artisti come Carmen Consoli, Nada, Marina Rei, Erica Mou, Anna Castiglia, Casadilego e Francamente, accompagnate dalle letture di Concita De Gregorio. La serata include interpretazioni musicali e interventi letterari, tutte incentrate sulla figura femminile. La manifestazione si svolge sotto le stelle e coinvolge un pubblico prevalentemente femminile.

Notte al Castello tutta al femminile quella che il 22 luglio riunisce sotto le stelle del Cortile delle Armi le voci e le canzoni di Carmen Consoli, Nada, Marina Rei, Erica Mou, Anna Castiglia, Casadilego e Francamente, accompagnate dalle letture di Concita De Gregorio. Un live collettivo partorito dalla fantasia della “cantantessa” catanese dal titolo eloquente: “D come Dannate Ingenue”. Carmen aveva 24 anni e un vestito da sirena sulla copertina di quel “Mediamente isterica”, dato alle stampe nel ’98 per riflettere sulla sua condizione di (ex) ragazza, ammettendo, in “Bésame Giuda”, di "essere una donna con la D maiuscola", quella di "Dannata ingenua". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Se le sirenette tirano fuori la rabbia. Carmen e le sue Dannate ingenue

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