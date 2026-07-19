Scuola estiva di Filosofia a Potenza 100 posti per docenti | iscrizioni entro il 20 luglio

La scuola estiva di Filosofia, organizzata nell’ambito del progetto “Campionati di Filosofia” per l’anno scolastico 20252026, offre 100 posti riservati ai docenti. La partecipazione è aperta fino al 20 luglio. La formazione si focalizza sul tema “I beni comuni nel mondo contemporaneo” ed è promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito insieme alla Società Filosofica Italiana.

Nell’ambito del progetto “Campionati di Filosofia” per l’anno scolastico 20252026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Società Filosofica Italiana promuovono la Scuola estiva di Filosofia “I beni comuni nel mondo contemporaneo. Percorsi filosofici, culturali, didattici”. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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