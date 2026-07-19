Scompare vicino al rifugio Jervis in Val Pellice escursionista trovata morta | Rita Montagna aveva 34 anni
Un'escursionista di 34 anni è stata trovata morta vicino al rifugio Jervis, in Val Pellice, dopo essere scomparsa durante un'escursione in solitaria. La donna è precipitata in una scarpata durante la notte di ricerche che sono durate fino al suo ritrovamento.
Rita Assunta Montagna, 34 anni, è stata trovata morta vicino al rifugio Jervis, in Val Pellice, nel Torinese, dopo una notte di ricerche. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitata in una scarpata durante un'escursione in solitaria. A lanciare l'allarme gli amici e il fidanzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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