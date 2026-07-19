Il consiglio direttivo della Pro loco di Modigliana ha spiegato le modalità di organizzazione della ‘Cena Multietnica’ del 3 luglio, rispondendo alle critiche sulla scarsa partecipazione internazionale. La Pro loco ha dichiarato di aver fatto quanto possibile per coinvolgere diversi Paesi, senza fornire dettagli aggiuntivi. La discussione è nata dopo un intervento di una rappresentante di minoranza che aveva evidenziato il numero limitato di nazioni coinvolte.

Il consiglio direttivo della Pro loco di Modigliana chiarisce gli aspetti dell’organizzazione della ‘ Cena Multietnica ’ dello scorso 3 luglio, dopo l’intervista alla professoressa e capogruppo di minoranza consiliare, Alba Maria Continelli, che ha criticato il ridotto numero di Paesi partecipanti sulle nostre pagine. L’associazione spiega che il ritardo nella replica è dovuto alla necessità che fosse condivisa da tutto il direttivo e segnala che ha cercato di far ripartire la manifestazione dopo cinque anni di stop. Infatti dopo il Covid "il quadro normativo che disciplina i preparativi e la manipolazione dei cibi – specifica la Pro loco –... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scintille sulla ‘Cena Multietnica’. La Pro loco: "Fatto quanto possibile"

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