Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale lungo il tratto della Strada regionale 71 che collega Terontola a Castiglione del Lago, al confine tra Toscana e Umbria. Nell’impatto sono rimasti feriti un uomo di 37 anni e una donna di 27 anni, quest’ultima incinta. La dinamica dell’incidente coinvolgeva un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e soccorrere i feriti.

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lungo il rettilineo della Strade regionale 71 che collega Terontola a Castiglione del Lago, proprio al confine tra Toscana e Umbria. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine di Cortona, un’auto e una moto si sono scontrate violentemente nei pressi del distributore di benzina che si trova poco prima della frazione di Borghetto. L’allarme è scattato alle 17.09, mobilitando immediatamente le centrali del 118 di Arezzo e Perugia in una complessa operazione interregionale. Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, un uomo di 37... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Schianto auto e moto: feriti un 37enne e una donna di 27 anni incinta

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